Kraków. Lasek w Mistrzejowicach przeorany... ścieżkami dla rowerzystów

- Odkąd pamiętam w tzw. dzikim parku w Mistrzejowicach młodzi ludzie sami robili skocznie i trasy dla rowerów. Często byli przeganiani. Teraz daliśmy możliwość pasjonatom legalnej i bezpiecznej jazdy zgłaszając zadanie stworzenia tras do downhillu. Dzisiaj powstały tam leśne ścieżki rowerowe do zjazdu, a dzięki wykonaniu przez Zarząd Zieleni Miejskiej wygląda to naprawdę świetnie - dodaje Drewnicki.