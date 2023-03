Kraków. Łąki na Klinach przegrywają z deweloperem. Użytek ekologiczny zaczyna się wykruszać. Czy już wszystko stracone? Urzędnicy walczą

- Doszło więc do naruszenia prawa własności - podkreślała w skardze do sądu firma, a ten przyznał jej rację. Dlaczego? W skrócie chodzi o to, że przed ustanowieniem użytku na działce dewelopera obowiązywał już plan miejscowy, zgodnie z którym mógłby on tam wybudować lokale usługowe bądź domy jednorodzinne. Użytek taką możliwość wykluczył. - Bez wątpienia doszło więc do ingerencji w sferę prawa własności spółki - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny.