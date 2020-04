Kraków. Kuriozum na Krowoderskiej. Coś tu poszło nie tak...

Na płytach chodnikowym wymalowana była bowiem linia wyznaczająca granicę parkowania. Przy ponownym ich układaniu, ekipa remontowa najwyraźniej nie zadbała o to, by poszczególne odcinki linii do siebie pasowały.

Zwróciliśmy się więc w tej sprawie do Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Urzędnicy informują, że zakład gazowniczy prowadził przebudowę gazociągu znajdującego się pod chodnikiem.

Nie zamierzają jednak interweniować, by płyty zostały ułożone tak jak przed prowadzonymi pracami ponieważ... za kilka tygodni planowany jest remont chodnika.

- W czerwcu planowany jest remont chodnika na ul. Krowoderskiej (od ul. Biskupiej do al. Słowackiego) po stronie parzystej - w ramach bieżącego utrzymania ZDMK. Ciąg po przebudowie gazociągu został zabezpieczony do czasu remontu - informują w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa.