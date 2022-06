Kraków. Kultywator, motorówka, spawarka, części samochodowe i inne sprzęty do kupienia w niskich cenach od Agencji Mienia Wojskowego Redakcja

Regionalny oddział Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie ogłosił sprzedaż poprzetargową rzeczy, które nie zostały sprzedane w ramach przetargu. W ofercie znajdziemy sprzęt ciężki, tj. kultywator czy spawarkę, jest również łódź motorowa i części samochodowe. Propozycje cenowe można składać do 29 czerwca 2022 r. do godziny 10:00. Chętni mogą obejrzeć dostępne mienie wystawione do sprzedaży po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.