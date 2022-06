Kraków. Kto poprowadzi Teatr Groteska? Miasto zapowiada konkurs na dyrektora sceny

Nowy dyrektor objąłby teatr prawdopodobnie we wrześniu 2023 roku - wynika z informacji miasta przekazanej w Biuletynie Informacji Publicznej. Adolf Weltschek - z wykształcenia reżyser, aktor i filolog, jest Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym Teatru Groteska od 24 lat.

Teatr Groteska został założony w 1945 roku przez wybitnych artystów teatru Zofię i Władysława Jaremów – reżyserów, inscenizatorów, pionierów nowoczesnego myślenia o sztuce lalkowej i teatrze plastycznym w powojennej Polsce. Repertuar teatru od zawsze kierowany był do dzieci, ale także – jako scena nowych form teatru maski i aktora – do dorosłej publiczności. Do wybitnych realizacji Groteski Jaremów należy zaliczyć m.in. inscenizacje utworów: Sławomira Mrożka, Tadeusza Różewicza, Konstantego Idefonsa Gałczyńskiego, Bertolda Brechta, Alfreda Jarrego. Za kolejnej dyrekcji Fredy Leniewicz do teatru zawitał klasyczny repertuar dziecięcy. Za dyrekcji Jana Polewki – znamienitego plastyka i inscenizatora – w Grotesce pojawiły się m.in. inspiracje orientem, komedią dell’arte, malarstwem hiszpańskim.