Kraków. Ks. Michał Rapacz zostanie błogosławionym męczennikiem. Jest decyzja papieża

Michał Rapacz urodził się 16 września 1904 roku we wsi Tenczyn (parafia Lubień koło Myślenic) w religijnej rodzinie chłopskiej, jako czwarte dziecko Jana i Marianny. Po ukończeniu szkoły elementarnej w rodzinnej miejscowości, uczęszczał do gimnazjum w Myślenicach. W 1926 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. 1 lutego 1931 roku przyjął święcenia kapłańskie. Jego pierwszą placówką duszpasterską była parafia Płoki, gdzie był wikariuszem. Następnie pracował jako wikariusz w parafii w Rajczy na Żywiecczyźnie. W 1939 roku wrócił do Płok - jako proboszcz tej parafii. Pracował pełen gorliwości i zapału duszpasterskiego. Zwłaszcza interesowała go praca z młodzieżą.