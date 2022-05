Kraków. Królowie hard rocka znad Renu. Niemiecka grupa Scorpions zagra 28 maja w krakowskiej Tauron Arenie

Początki formacji sięgają aż 1965 roku. To wtedy niemiecki gitarzysta Rudolf Schenker postanowił grać bigbit w stylu The Beatles. Szybko jednak zachwycił się psychodelicznym rockiem i skierował swą grupę na podobne tory. Dowodem tego stał się debiutancki album Scorpions – „Lonsome Crow” z 1972 roku. W kolejnych latach niemieccy muzycy wykonali kolejną woltę stylistyczną. Za sprawą współpracy z brytyjskim zespołem UFO postanowili grać hard rocka. Taką muzykę przyniosła płyta „In Trance” z 1975 roku.

Największe sukcesy Scorpions zaliczył jednak dopiero dekadę później. To wtedy udało mu się wylansować po obu stronach Atlantyku radiowe przeboje: „Rock You Like A Hurricane”, „When The Smoke Is Going Down” i „Still Loving You”. Z kolei ballada „Winds Of Change” stała się hymnem przemian politycznych w 1989 roku. Scorpions zawsze mieli wierne grono fanów w Polsce: w 2000 roku na darmowym koncercie zespołu w podkrakowskim Pobiedniku bawiło się aż 700 tys. osób. Mało tego: w 2003 roku gitarzystą basowym Scorpions został muzyk z Wieliczki – Paweł Mąciwoda.