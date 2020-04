Kraków. Krakowscy policjanci wystąpili do Sanepidu o ponad 140 tys. zł kar

Cytowany przez portal szef Komendy Miejskiej Policji zauważa duży spadek przestępstw. – Od połowy marca przestępczość spadła o ok. 80 procent. Ale należy podkreślić, że niektóre dane zostaną podane dopiero później, na dalszym etapie postępowania – tłumaczy komendant Nowak.

Mundurowi codziennie sprawdzają również, czy w autobusach i tramwajach przestrzegane są przepisy o maksymalnej liczbie pasażerów. Takich kontroli jest od 300 do 500 na dobę.

Przypomnijmy, że kary Sanepidu mogą wynieść od 5 do 30 tys. złotych. W Krakowie funkcjonariusze zawnioskowali o kary łącznie w wysokości ponad 143 tys. złotych.

Jak podał portal, policja i straż miejska podsumowały działania podczas społecznej kwarantanny. Szef krakowskich policjantów komendant Zbigniew Nowak przekazał, że do zadań związanych ze stanem epidemii w kraju zostali odesłani niemal wszyscy policjanci z różnych wydziałów. Policja współpracowała nie tylko ze strażą miejską, ale też żandarmerią wojskową i z wojskami obrony terytorialnej.

Według policjanta gaszenie latarń o północy w Krakowie nie wpłynęło na statystykę przestępczości, ale z drugiej strony nie ma jak porównać tego okresu do poprzedniego. Nowak przekazał, że w związku z nadchodzącymi coraz cieplejszymi dniami funkcjonariusze będą częściej pojawiać się w miejscach rekreacji.

Komendant Nowak poinformował również, że 28 funkcjonariuszy trafiło na kwarantannę w związku z koronawirusem. Tylko u jednego policjanta wynik badań był pozytywny. Jednak, jak zaznaczył Nowak, osoba ta nie zaraziła się wirusem podczas pełnienia obowiązków, tylko w czasie pobytu za granicą.

Z kolei straż miejska poinformowała, że w ostatnim czasie miała mniej zgłoszeń od mieszkańców. Liczba telefonów zmniejszyła się o połowę – z ok. 12 tysięcy do nieco ponad 6 tysięcy. Strażnicy, którzy patrolowali tereny zielone, zrobili inwentaryzację. Jeśli taki teren był nieposprzątany, straż zgłaszała to administratorowi. – Dzięki temu przy okazji uda się nieco poprawić estetykę naszego miasta – powiedział komendant krakowskiej straży miejskiej Jerzy Mądrzyk.

FLESZ - Koronawirus w Polsce. Zachowajmy czujność i zdrowy rozsądek