Kraków. Kradzież z włamaniem i oszustwo. Daniel Brancewicz poszukiwany

Skazany Daniel Brancewicz poszukiwany jest na podstawie listów gończych, wydanych przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza. Ma do odbycia karę roku i trzech miesięcy więzienia. Na koncie ma m.in. spowodowanie wypadku w ruchu, kradzież z włamaniem, naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza i oszustwo.

Policja podała jego rysopis:

Wzrost: ok 176-180 cm

Włosy: krótkie koloru jasny blond,

Twarz: trójkątna

Oczy: jasne

Średnia budowa ciała

Waga ok.70-89kg

27-latek ostatni raz zamieszkiwał w Krakowie przy ulicy Bieżanowskiej. Wszelkie informacje, mogące pomóc w ustaleniu miejsca przebywania poszukiwanego mężczyzny, mundurowi proszą kierować do Komisariatu Policji VI w Krakowie pod nr tel. 47 83 52 917 lub 112.

- Jednocześnie ostrzegamy, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce, grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Równocześnie informujemy o zapewnieniu utrzymania tajemnicy co do osoby informującej - podaje policja.