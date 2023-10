Kraków. Kot wypadł z II piętra a następnie utknął obok rynny. Akcja KTOZ i... przechodniów

Opis KTOZ na FB:

"Co dwie głowy to nie jedna, w kupie siła... Takie przysłowia i powiedzonka zapewne można by mnożyć w przypadku tej interwencji. I tak naprawdę, koniec końców, to nie nasza interwencja . Ale opisujemy bo jednak to budujące, że o znieczulicy, o której tak często mowa w dzisiejszych czasach, w tej historii akurat mowy być nie może.

Do biura KTOZ zadzwoniła zaaferowana Pani, która była świadkiem jak na jednej z krakowskich ulic, kot wypadł z drugiego piętra i próbując wspiąć się z powrotem do mieszkania po rynnie, za rynną tą utknął na dobre.

Zaalarmowane inspektorki ruszyły na miejsce. Zanim przebiły się jednak przez piątkowo-popołudniowe korki, otrzymaliśmy informację, że na odsiecz kota ruszyli już jego właściciele. Na miejscu inspektorki ustaliły, że zwierzę dało drapaka przez okno w momencie wymiany zniszczonej siatki na nową.