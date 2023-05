Kraków. Kossakówka z pieniędzmi na remont. „Zbuduję świecką kaplicę rodziny Kossaków”

- Wspaniale, że po tak długim czasie obiekt znajduje swojego gospodarza, do tej pory prowadzone są prace wewnątrz, związane z zabezpieczeniem tej substancji, która została zniszczona i stworzeniem nowej struktury technicznej wewnątrz budynku. Docelowo budynek będzie stanowił ekspozycję dla dokonań rodziny Kossaków – mówił przewodniczący SKOZK. - Bardzo się cieszę, ponieważ docieramy do miejsca, w którym widać już światło. Za dwa lata zobaczymy tu zupełnie inną rzeczywistość.

Łącznie ze środkami własnymi MOCAK-u i budżetu gminy całkowita kwota, która zostanie przeznaczona na remont willi to ponad 10 mln zł. Jak podkreślił Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. kultury, rola SKOZK-u była od samego początku zaangażowania miasta w projekt odkupienia i remontu Kossakówką niezwykle ważna, zarówno pod względem wsparcia finansowego, jak i merytorycznego.

- Jest to projekt kluczowy, czyli jeden z projektów, który będzie realizowany w systemie wieloletnim. W ciągu trzech lat przekażemy na odnowę budynku 6,5 mln zł. - poinformował Borysław Czarakcziew, przewodniczący SKOZK, przekazując w środę, 17 maja, promesę dotycząca przyznanego Kossakówce dofinansowania.

Według szacunków Muzeum Sztuki współczesnej MOCAK, które właśnie przygotowuje przetarg na generalnego wykonawcę remontu, prace w Kossakówce zaczną się najpóźniej we wrześniu.

13 mln zł to koszt, w którym ma się zamknąć remont, przystosowanie do celów muzealnych i wyposażenie muzeum rodziny Kossaków. Pierwsi zwiedzający mają tu wejść najpóźniej wiosną 2026 roku. Co zastaną w dawnym domu artystycznej rodziny?