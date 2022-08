Kraków. Kossakówka walczy o pieniądze na remont

Na 7,5 mln zł szacowano przed rokiem projekt rewitalizacji budynku Kossakówki oraz przystosowanie go do planów wystawienniczych. Dziś całkowity koszt remontu oraz stworzenia w dawnej willi należącej do artystycznej rodziny muzeum oraz zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem obliczany jest na przeszło 13 mln zł. Jak zaznacza MOCAK, są to szacunkowe kwoty, ostateczne kosztorysy będą powstawać w trakcie przygotowań do robót budowlanych i prac konserwatorskich.

- Zwiększenie szacowanych kosztów gruntownego remontu Kossakówki wynika m.in. z ze zmiany zakresu planowanych robót - głębsza przebudowa i modernizacja, pogłębienie piwnic, budowa dźwigu osobowego, pełne zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem i budową miejsc parkingowych - oraz wzięcia pod uwagę sytuacji na rynku budowlanym, podwyżki cen materiałów oraz inflacji – wyjaśnia Dorota Łesyk z Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK.