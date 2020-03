Kraków. Koronawirus obnażył niedostatki szpitali. Personalne i sprzętowe - mówi dr Jerzy Friediger, dyrektor Szpitala Żeromskiego

Tym, którzy tu trafiają. I ja to też muszę przewidzieć. Nie wiem, co wydarzy się jutro, ale muszę mieć plan, jak funkcjonować każdą kolejną godzinę. To ja odpowiadam za to, by personel, ludzie, którzy tu pracują, czuli się bezpiecznie, by się nie bali, że będą musieli wybierać między swoim zdrowiem a zdrowiem chorego.

Pandemia nie zmieniła mojego życia, ale przesunęła akcenty. Musiałem zacząć inaczej myśleć o szpitalu, o naszej pracy. Nie wizyjnie, co będzie za miesiąc, dwa, ale jutro za dwa dni, co nam jest potrzebne, niezbędne już dziś. Organizujemy tu wszyscy pomoc różnymi kanałami, każdy swoimi; ten ma kogoś w Niemczech, ten gdzie indziej, ten może załatwić maseczki, ktoś inny środki czystości. Ludzie dzwonią i pytają, czego potrzeba, ale nie szpitalowi, nie nam, ale pacjentom.

My wiemy, co mamy robić; funkcjonować i leczyć ludzi. Ale musimy mieć do tego narzędzia. Dziś biją nam brawo, a mnie nie wypada mówić, że sytuacja finansowa, która była ciężka, wcale nagle się nie poprawiła. Jest jeszcze gorzej, bo muszę zapłacić ludziom za nadgodziny. Łatwo nas krytykować, oceniać w internecie, pisać niesprawiedliwe komentarze. Ludzie ulegają emocjom, ale my też nie jesteśmy nieprzemakalni. Ten czas to trudna lekcja dla całego kraju, ważne, co z niej wyciągniemy.

Denerwuję się, gdy słyszę informacje, które mają wzbudzić sensację. Że w Lombardii nie nadążają z grzebaniem zwłok. Czy nie można tego napisać inaczej, podać liczby bez wzbudzania strachu? Normalnie, rzetelnie. Ludzie się boją. Pielęgniarki naszego szpitala nie chciano wpuścić do bloku. A przecież to jedna z tych osób, które walczą na pierwszej linii frontu, ratują życie. Oczywiście są tacy, którzy wzięli L4, niektórzy, bo mają małe dzieci, inni nie wytrzymali może presji. To pytanie o podstawy, o to, kto i z czym idzie do tego zawodu.

Koronawirus obnaża i obnaży jeszcze wiele rzeczy. Pytam się, czy to ja mam kupować sprzęt, maski, kombinezony czy płyny do dezynfekcji, czy ministerstwo. Wolałbym mieć to załatwione odgórnie. Tak, by ciężarówki podjeżdżały do nas, a my tylko byśmy korzystali. Ale tak nie jest. Na razie zabezpieczeń wystarczy na dwie doby. Nie jest źle, było tak, że wieczorem nie byliśmy pewni, czy starczy na rano. Jak wtedy spokojnie zasnąć?

Chciałbym, żeby ludzie w obliczu koronawirusa byli lepsi. I są, niestety nie wszyscy. Poszedłem odebrać dziś list polecony na pocztę, była godzina 14.30. Na zewnątrz stało kilka osób w kolejce, jak należy - odległości były zachowane. O godz. 15 pani zamknęła drzwi i wypuściła ostatnią osobę tylnymi drzwiami. Co by było gdybyśmy to my tak pracowali w szpitalu?! To było wyjątkowe barbarzyństwo, bo w kolejce stała starsza pani. Przyszła tu kolejny dzień, bo w piątek z powodu awarii prądu poczta była nieczynna.