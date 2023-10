Kraków. Korekty tras i rozkładów linii aglomeracyjnych

Przywrócenie ruchu na ul. Radziwiłłów w Aleksandrowicach

Korekta trasy i rozkładu jazdy linii nr 228

Jutro, 21 października, w godz. od ok. 9.00 do 14.00 odbędzie się akcja krwiodawstwa połączona z akcją profilaktyczną dotyczącą chorób tarczycy i badań mammograficznych przy remizie strażackiej w Morawicy. W tym czasie droga gminna pomiędzy Morawicą a Mnikowem będzie zamknięta.

W związku remontem drogi powiatowej nr 2144K w m. Krasieniec Zakupny, Iwanowice Dworskie i Iwanowice Włościańskie, w terminach: 23-27.10.2023 r. (poniedziałek – piątek), 2-3.11.2023 r. (czwartek – piątek) oraz 6-10.11.2023 r. (poniedziałek – piątek) w godz. od ok. 8:30 do ok. 17:00 droga będzie zamknięta dla ruchu na odcinku od przystanku Krasieniec Zakupny Pod Lipą do skrzyżowania ul. Malowniczej i ul. Jurajskiej w Iwanowicach Włościańskich.