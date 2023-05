Kraków. Koperty na Krupniczej, a czy nie miał to być deptak bez samochodów? Piotr Rąpalski

Kraków, przebudowa ulicy Krupniczej. Od Teatru Bagatela do Loretańskiej stworzono deptak. W dalszej części trwają jeszcze prace wykończeniowe. Inwestycja zaliczyła kilka wpadek i opóźnień, ale ostatecznie może cieszyć mieszkańców. Zdania dotyczące kopert są podzielone. Anna Kaczmarz / Polska Press Zobacz galerię (12 zdjęć)

Na wyremontowanym już odcinku Krupniczej, od Teatru Bagatela do ul. Loretańskiej, wymalowano... koperty do parkowania. A przecież ta przestrzeń miała być wolna od samochodów. Pojawiły się ławki, drzewa, nowy bruk, a tymczasem mieszkańcy dziwią się, że stworzono miejsca do pozostawiania aut. Pytamy Zarząd Dróg Miasta Krakowa skąd ten pomysł? Jednym to nie przeszkadza, innych razi.