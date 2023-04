Kraków. Kontrowersyjna droga do Centrum Nauki Cogiteon będzie dwa razy droższa? Są oferty w przetargu

Chodzi o droga łączącą ul. Stella-Sawickiego z Cogiteonem – trwa analiza ofert, ale nie wróży to nic dobrego. Miasto założyło, że chce przeznaczyć na ten cel ok. 13,8 mln zł (roboty drogowe, prace wodociągowe, wykonanie sieci ciepłowniczej. Najtańsza ze złożonych ofert opiewa na kwotę ok. 22,8 mln zł, a najdroższa to ok. 30,8 mln zł. Droga wzbudzała wiele kontrowersji, cześć mieszkańców zarzuca, że wybrano najdroższy wariat i taki, który otwiera możliwość dalszej zabudowy okolicznych terenów osiedlami, terenów przy zabytkowym pasie startowym w Czyżynach.

Oferty

Najtańsza ze złożonych ofert opiewa na kwotę ok. 22,8 mln zł (konsorcjum firm: lider konsorcjum ZUE S.A., partner konsorcjum Przedsiębiorstwo budownictwa inżynieryjnego Energopol), najdroższa to ok. 30,8 mln zł (konsorcjum firm: lider konsorcjum – OMEGA Zakład Sieci Wod. – Kan, partner konsorcjum – OMEGA Zakład Sieci Wodno-Kanalizacyjnych Jarosław Irzyk, partner konsorcjum – Szczepan Irzyk “OMEGA 1” Zakład Sieci Wodnokanalizacyjnych.

Pozostałe oferty: na kwotę ok. 24,5 mln zł (Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.,Wysoka, na kwotę ok. 27,1 mln zł (Firma Handlowo Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna, na kwotę ok. 30,7 mln zł (AG SYSTEM Sp. z o.o., na kwotę ok. 23 mln zł (SARIVO Infrastruktura Sp. z o.o.

Droga do Cogiteonu będzie budowana dla zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej obsługi komunikacyjnej tej instytucji, przy jednoczesnym podniesieniu efektywności obsługi komunikacyjnej przyległej zabudowy. Po wielu analizach, do realizacji został wybrany wariant uznany za gwarantujący prawidłową i bezpieczną obsługę komunikacyjną dla tego regionu. Co ważne, w tej opcji dojazd od strony ulicy Stella-Sawickiego nowo wybudowaną drogą nie spowoduje zwiększenia natężenia ruchu na osiedlu akademickim Politechniki Krakowskiej - piszą urzędnicy z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Droga do Cogiteon

Szerokość nowej drogi wynosić będzie 6,5 m plus chodniki, długość to prawie 960 metrów. Jezdnia od ulicy Stelli-Sawickiego pobiegnie w istniejącym śladzie ulicy Życzkowskiego, mniej więcej po ok. 180 m droga skręci w prawo w kierunku klubu Kwadrat. Minie pas startowy od wschodniej strony i już za nim skręci w lewo i dotrze do Cogiteonu, w tym miejscu pobiegnie równolegle do pasa startowego od północnej strony. Powstanie także łącznik z ulicą Skarżyńskiego. W miejscu, w którym droga będzie przebiegała na wysokości pasa startowego, będzie nawiązywała do jego obecnego wyglądu.

Urzędnicy nie podają na razie skąd wezmą brakujące pieniądze jeśli wybiorą droższe oferty niż zakłada budżet inwestycji.