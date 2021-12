Kraków. Kontrowersje wokół wystawy w MOS. Dwie prace usunięto, autorzy w proteście wycofali resztę. To koniec ekspozycji

To koniec wystawy "ID_tentity" otwartej 20 listopada w Małopolskim Ogrodzie Sztuki przy ul. Rajskiej w Krakowie. Ekspozycja składająca się z prac 13 studentów i absolwentów Łódzkiej Szkoły Filmowej podejmowała temat tożsamości, bólu, fantazji, niepewności i buntu, a sami twórcy pisali o niej, że jest "skutkiem niepokojów" i "głosem wątpliwości, ale nie bezradnej". 20 dni przed zakończeniem wystawa zniknie jednak z przestrzeni Galerii MOS-u. Powodem jest solidarność twórców z autorami prac, które zostały usunięte z wystawy. Jedną z nich jest fotografia Grzegorza Piotrowskiego będąca częścią jego instalacji.

O ściągnięciu mojej fotografii dowiedziałem się przez przypadek - od osoby postronnej, która odwiedziła wystawę. Było to kilka dni po wernisażu. Galeria nie poinformowała mnie oficjalnie o tej decyzji - mówi nam Grzegorz Piotrowski. - Uważam to za przykry, niepokojący brak szacunku do czyjejś pracy oraz brak wiary we wrażliwość i inteligencję odbiorców - komentuje.