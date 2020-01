Kraków. Kontrola drogowa i zdumienie policjantów. Licznik „cofnięty” o ponad milion kilometrów!

Dokąd polecimy z krakowskiego lotniska w 2020 roku?

Podróżni latający z i do Krakowa będą mogli w tym roku skorzystać z 11 nowych połączeń. Do Kraków Airport wraca Air France z linią do Paryża (lotnisko Charlesa de Gaulle’a), nowe połączenie transatlantyckie (do Chicago), uzupełniające ofertę LOT-u, uruchamia największy przewoźnik...