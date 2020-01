Kraków. Konserwatorzy odnowili znalezione na Wawelu królewskie insygnia grobowe

Niestety, nie ma na znalezionych przedmiotach żadnych śladów po ich producentach, nie wiadomo, w jakich warsztatach powstały. Są to insygnia grobowe, a więc takie, z którymi chowano władców. Czy naśladują te, których używali oni za życia? Konserwatorzy odpowiadają, że aby to stwierdzić, potrzeba analiz i badań.

Dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu dr Andrzej Betlej zauważył tymczasem, że berło Władysława IV Wazy mogło być używane zanim znalazło się w jego trumnie. - Ewidentnie nie jest to berło wykonane z okazji pogrzebu Władysława IV, a tylko włożone mu do trumny. Być może autentycznie posługiwał się nim Władysław IV, a może jeszcze jego ojciec Zygmunt III Waza - stwierdził dyr. Betlej. Jak wyjaśniał, przede wszystkim ornamentyka, która występuje na berle, wskazuje, że powstało ono do roku 1630. - Mamy tam ornament okuciowy, nieco zresztą wytarty, więc możemy się zastanawiać, czy nie było ono używane wcześniej - mówił Betlej.