Kraków. Konserwator daje zielone światło na trasę metra pod zabytkowym centrum miasta

Do zaakceptowania przez władze konserwatorskie jest natomiast nowa propozycja dotyczącą budowy przystanku pod placem (obecnie jest tam naziemnym parking) między ul. Karmelicką i Dolnych Młynów. W tym miejscu ma powstać miejski park. - Jeżeli najpierw miałby powstać park, to zalecenie jest takie, by prace związane z późniejszą budową podziemnej stacji w jak najmniejszym stopniu wpłynęły na znajdującą się tam zieleń, objęły np. przesadzenia - wyjaśnia Dominika Długosz.

O budowie parku przy Karmelickiej krakowianie zadecydowali w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego. Gdyby najpierw miał powstać park, to mógłby więc zostać tak zbudowany, by np. zieleń wysoka, mocno ukorzeniona, powstała w centralnej części, a od strony ul. Karmelickiej i Dolnych Młynów byłoby miejsce na zieleń niską. Później, jeżeli doszłoby do budowy podziemnej stacji, wykopy można byłoby zrobić od strony dwóch wspomnianych ulic i tam wykonać wyjścia z przystanku. Jest też koncepcja, by od strony ul. Karmelickiej powstał budynek, jako uzupełnienie pierzei. Jeżeli tak by się stało, to ten obiekt mógłby być powiązany z wyjściem z podziemnego przystanku.

Władze konserwatorskiej zaleciły też, by tunel metra pod centrum oddalić od Barbakanu. Podziemna trasa miałaby być drążona na głębokości ok. 12-15 metrów.

Autorzy studium przedstawili dwa warianty przebiegu podziemnej komunikacji pod centrum - dla metra i szybkiego tramwaju. - Obie trasy są do siebie podobne. Zalecenia dotyczące przystanków są więc obowiązujące tak dla metra, jak i podziemnej trasy dla tramwaju - przyznaje Dominika Długosz.