Kraków. Koniec robót: ul. Kostaneckiego przywrócona do ruchu

Wykonawcą zadania była firma Colas Polska Sp. z o.o. Wartość kontraktu to niecałe 6 mln zł.

Przypomnijmy: roboty związane z przebudową ul. Kostaneckiego na odcinku od ul. Wielickiej do ul. Medycznej trwały od marca zeszłego roku. W ramach zadania, zostały wymienione instalacje podziemne, przebudowane chodniki, a po stronie zachodniej powstała ścieżka rowerowa. Pas drogi został poszerzony, by umożliwić powstanie drogi dla karetek i komunikacji autobusowej. Ułożono nową nawierzchnię asfaltową, a wszystkie przejścia dla pieszych zyskały specjalne oświetlenie w celu poprawy bezpieczeństwa. W ramach zadania przewidziano też nasadzenia: ponad 3 tys. krzewów róż oraz łącznie 30 drzew.

Remont za remontem. To będzie tydzień sporych zmian na krakowskich ulicach

Przebudowa ul. Kostaneckiego to pierwszy z etapów modernizacji układu drogowego w Prokocimiu w rejonie placówek szpitalnych. Latem ubiegłego roku rozpoczęło się drugie z zadań – rozbudowa ulic Jakubowskiego i dr Marii Orwid. Przez pierwsze miesiące wykonawca – firma Berger Bau Polska Sp. z o.o. – prowadził roboty przekładkowe w pasie zieleni i na chodniku. W lutym rozpocznie prace z zajęciem części jezdni, co spowoduje zmiany w organizacji ruchu . Będziemy o nich informować w odrębnym komunikacie.

Ten etap modernizacji dróg dojazdowych do placówek szpitalnych ma się zakończyć w II połowie tego roku. W ramach inwestycji powstaną trzy ronda, wybudowane będą chodniki po obu stronach, uporządkowana zostanie kwestia parkowania, przebudowane zostanie skrzyżowanie ul. dr Marii Orwid z ul. Wielicką wraz z budową lewoskrętu w kierunku centrum. Powiększona będzie pętla autobusowa, co pozwoli na przyjęcie większej liczby kursów. Koszt zadania to około 10,3 mln zł.