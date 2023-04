Kraków. Koniec prac drogowych w Prokocimiu bliski. Zmiany przy innych ważnych remontach Piotr Rąpalski

Niewiele brakuje do ukończenia rozbudowy ul. Jakubowskiego. Wykonawcy czekają też na wyższe temperatury, by móc położyć ostatni dywanik asfaltowy zarówno na ul. Wielickiej w ramach przebudowy do skrętu w prawo w Kostaneckiego. Prace trwają też w innych rejonach miasta, będą zmiany w powodu rozbudowy 29 Listopada czy budowy trasy Wolbromskiej.