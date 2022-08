Kraków. Koncerty, jakie odbędą się w najbliższy weekend 6-7.08.2022! Przegląd najciekawszych wydarzeń tego weekendu! Alicja Kozioł

W najbliższy weekend w Krakowie odbędzie się całkiem sporo różnego rodzaju koncertów. Będą one świetną okazją do posłuchania dobrej muzyki. Do wyboru słuchaczy będzie wiele różnych gatunków muzycznych, od rapu po muzykę klasyczną. Na scenach Krakowa wystąpią między innymi: zespół TBA, DJ Falafel, Janka, Rosalie, Groh, Sanah. Zobacz przegląd nadchodzących koncertów wraz z cenami biletów wstępu oraz lokalizacjami. Zapraszamy!