Kraków. Koń wpadł do zbiornika z wodą. Zanim strażacy wyciągnęli zwierzę trzeba było mu podać środki uspokajające

800 kg żywej wagi

Do niecodziennego zdarzenia doszło w poniedziałek 30 października w godzinach porannych. Do pomocy została poproszony lekarz weterynarii. Po podaniu koniowi środków uspakajających można było przy pomocy dźwigu z JRG SA Kraków oraz specjalnych pasów wydobyć bezpiecznie na powierzchnię ważące ok. 800 kg zwierzę. Po ogrzaniu wyziębionego zwierzęcia koń doszedł do siebie. Na szczęście nie doznał innych poważniejszych obrażeń.