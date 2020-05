Kraków. Komunikacyjnej rewolucji ciąg dalszy: powstaje droga rowerowa na moście Grunwaldzkim [ZDJĘCIA]

Przypomnijmy, że w ramach krakowskiej Tarczy dla Mobilności na początek ma zostać wydzielonych ok. 7 km tymczasowych dróg dla rowerów na pasach ruchu dla samochodów. Powstaną one na ul. Grzegórzeckiej, Wielopole, Dietla, Westerplatte - św. Gertrudy. Most Grunwaldzki ma stać się "lejkiem" ruchu rowerowego, gdzie spotkają się trasy od strony Ruczaju i ronda Matecznego.

W wielu miejscach, w których ruch rowerowy zostanie przeniesiony na jezdnie automatycznie ma się więc zrobić więcej miejsca dla pieszych, bowiem do ich dyspozycji dojdą drogi rowerowe - i tak będzie np. na moście Grunwaldzkim. Więcej przestrzeni dla pieszych zostanie też być wyznaczone na ulicy Mogilskiej czy Grzegórzeckiej.

Zmiany dotyczą też m.in. ul. Dietla - odcinka nie objętego remontem. Od ronda Grunwaldzkiego do ul. św. Stanisława oraz od okolicy skrzyżowania z ul. Starowiślną i Wielopole do ul. Grzegórzeckiej chodniki (także z wcześniej wyznaczonymi ścieżkami rowerowymi) zostaną udostępnione pieszym. Do dyspozycji kierowców będzie po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, a na drugim wyznaczone zostaną ścieżki rowerowe i miejsca do parkowania.