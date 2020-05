Kraków. Kolejny wielki hotel wyrasta w bezpośrednim sąsiedztwie Błoń [ZDJĘCIA]

FLESZ - Komu rząd dopłaci do wakacji?

Nowy hotel jest budowany w miejscu, gdzie kiedyś znajdował się miejski stadion lekkoatletyczny, a później na boisku trenowały młodzieżowe zespoły "Białej Gwiazdy". Pod koniec 2017 roku władze miasta wydały prywatnemu inwestorowi pozwolenie na budowę na części dawnego stadionu budynku „zamieszkania zbiorowego, hotelowego” wraz z garażem podziemnym (to pozwolenie zostało jeszcze zmienione w tym roku).

Budynek wyrasta na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „TS Wisła”. Te tereny przeznacza on pod bazę hotelową z niezbędnym zapleczem gastronomiczno - handlowym i konferencyjnym.

Wznoszony hotel to kolejny przykład, jak postępuje „obudowa” Błoń. Jest sąsiadem innego obiektu, budzącego kontrowersje. Mowa o ogromnym, sześciopiętrowym budynku, który w ostatnich latach powstał przy alei 3 Maja 51. Gdy ogląda się teraz Błonia i ich otoczenie z kopca Kościuszki, rzuca się on w oczy jako mocny akcent niemal przy samej Wielkiej Łące. Przypomnijmy, że to inwestycja, która kilka lat temu wywołała w Krakowie falę oburzenia.