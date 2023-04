Kraków. Kolejny skandal na Oleandrach. Muzealne zbiory musieli sprawdzić saperzy

W czwartek, 13 kwietnia, wojewoda małopolski rozpoczął egzekucję decyzji ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego o przejęciu zbiorów Muzeum Czynu Niepodległościowego mieszczącego się na krakowskich Oleandrach. Wcześniej - w maju 2020 roku - muzeum dostało zakaz prowadzenia działalności.

- Byliśmy przekonani, że będziemy mogli dziś pokazać, w jakim stanie przechowywane były zbiory - mówił w piątek do dziennikarzy wojewoda małopolski Łukasz Kmita. - Nie możemy jednak wejść do budynku, ponieważ znajdują się tam elementy, które muszą zostać sprawdzone pirotechnicznie. Być może nie stanowią one cennych zbiorów, ale mogły stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Są tam, m.in. zapalniki i inne elementy, które trzeba sprawdzić i które zabezpieczy policja.