Kraków. Kolejny krok do budowy północnej obwodnicy miasta. Nowa droga ma powstać do 2023 roku

- Dla odcinka przebiegającego częściowo przez Modlnicę i Zielonki wniosek o ZRID zostanie złożony do końca miesiąca, z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z konserwatorem zabytków, w sprawie ochrony szańców fortu Pękowice. Ze względu na ochronę tego zabytku została obniżona droga względem terenu i przesunięto lokalizację obiektu inżynierskiego - informuje Iwona Mikrut z krakowskiego oddziału GDDKiA.

Wykonawca ma przygotować projekt, wybudować drogę i uzyskać pozwolenie na użytkowanie w ciągu 47 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca), natomiast w trakcie projektowania okresy zimowe były wliczane do terminu na realizację całości zadania. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2023 r.

Północna obwodnica ma odciążyć ulice Krakowa od ruchu tranzytowego. Dzięki temu połączeniu, a także nowej drodze ekspresowej S7, po-wstanie nowa trasa w kierunku Warszawy i przeniesie się na nią ruch z północnej, wewnętrznej obwodnicy Krakowa, m.in. z ul. Opolskiej.

Północna obwodnica ma być dwujezdniową drogą ekspresową o długości ok. 12 km 327 m na odcinku: węzeł Modlnica (z rozbudową węzła) - węzeł Kraków Mistrzejowice. Każda jezdnia będzie miała po trzy pasy ruchu. W ramach inwestycji mają powstać również: trzy tunele - pod rzeką Prądnik (o długości 870 m), pod wzgórzem w Batowicach (653 m), pod wzgórzem „Syberia” na terenie Krakowa (98 m); 27 obiektów mostowych; 4 km murów oporowych; 20 km dróg zbiorczych dojazdowych.