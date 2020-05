Kraków. Kolejny etap luzowania obostrzeń - w tramwajach i autobusach może pomieścić się drugie tyle pasażerów. A od 13 maja więcej kursów

Podaje przy tym konkretne wyliczenia. W Krakowie jest 570 autobusów komunikacji miejskiej, w których jest ok. 74 tys. miejsc siedzących wraz z stojącymi. Połowa miejsc siedzących to ok. 11 tys. miejsc. Natomiast jeżeli weźmie się pod uwagę 30 proc. wszystkich miejsc w autobusach, to będzie ich ok. 22 tys. To oznacza, że od poniedziałku do autobusów mogłoby wsiadać drugie tyle pasażerów.

Jeżeli chodzi o flotę tramwajów, to jest ich 270, a w nich ok. 54 tys. miejsc siedzących wraz z stojącymi. Połowa miejsc siedzących w tramwajach to ok. 7 tys. miejsc. Jeżeli weźmie się pod uwagę 30 proc. całej pojemności pojazdów, to we wszystkich tramwajach będzie można skorzystać z ok. 16 tys. miejsc, a więc ponad dwa razy tyle co obecnie.