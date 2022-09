Kraków. Kolejne problemy z wytyczeniem nowej "zakopianki". Nie ma zgody między samorządami Piotr Tymczak

Krakowski magistrat oświadczył, że z punktu widzenia gminy Kraków dotrzymanie terminu 30 września, na opracowanie tzw. wariantu społecznego przebiegu nowej drogi S7 z Krakowa do Myślenic będzie trudne do osiągnięcia. Anna Kaczmarz

Krakowski magistrat oświadczył, że z punktu widzenia gminy Kraków dotrzymanie terminu 30 września, na opracowanie tzw. wariantu społecznego przebiegu nowej drogi S7 z Krakowa do Myślenic będzie trudne do osiągnięcia. Z tego względu skierowano do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad pismo z opisem napotkanych problemów oraz prośbę o wstrzymanie się z dalszym procedowaniem prac nad tym zadaniem do czasu osiągnięcia kompromisu między zainteresowanymi samorządami.