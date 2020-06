Kraków. Kolejne problemy z przebudową ulicy Krakowskiej. Zrywają betonowe płyty, bo je źle ułożyli [ZDJĘCIA]

O wyjaśnienia poprosiliśmy Zarząd Dróg Miasta Krakowa. - Wykonawca skuwa płyty, które zostały wskazane przez naszych inspektorów do poprawy - to efekt naszego dokładnego podejścia do odbiorów - informują w ZDMK.

- Od ponad tygodnia ekipy budowlane skuwają i wywożą wylany beton na remontowanej ulicy Krakowskiej. Ta inwestycja zaczyna już przypominać filmy pana Barei. Beton, który był wylany trzy miesiące temu, teraz jest rozbierany. Jaki jest w tym sens? Dzieje się tak chyba tylko po to, żeby uzasadnić przedłużanie tego pseudoremontu - komentuje pan Łukasz, który na co dzień obserwuje postępy prac związane z przebudową ul. Krakowskiej.

W ramach inwestycji, która obejmuje także przebudowę skrzyżowania ul. Krakowskiej z ul. Dietla, zostały jeszcze do wykonania roboty związane z montażem trakcji, dokończenie przebudowy uzbrojeń zewnętrznych w ul. Dietla (wykonywane są przez gestorów zewnętrznych - gazownia, wodociągi, teletechnika) oraz dokończenie robót brukarskich i drogowych wzdłuż ul. Dietla. Planowane jest również ułożenie warstwy nawierzchni z żywic na ciągach pieszych - muszą być ułożone przy bardzo sprzyjających warunkach atmosferyczny (utrudniają to więc np. intensywne opady deszczu). Na zakończenie czekają także roboty konstrukcji w okolicy skrzyżowania ul. Krakowskiej z ul. Dietla wraz z zabezpieczeniem reliktu mostu Królewskiego, który został tam odkryty.

Przypomnijmy, że przebudowa ul. Krakowskiej wraz z modernizacją mostu Piłsudskiego rozpoczęła się w marcu ubiegłego rok. Początkowo planowano jej zakończenie na koniec stycznia tego roku, ale tak się nie stało z powodu odkryć archeologicznych, m.in. prawdopodobnie muru obronnego osady - była przy Wiśle, zanim powstało miasto Kazimierz, zbudowanej z kamienia bramy Glinianej, inaczej zwanej Krakowską, która była jedną z bram miasta Kazimierza. W połowie zeszłego roku, podczas prac budowlanych na na skrzyżowaniu ulic: Krakowskiej, Dietla i Stradomskiej, odkryto przyczółek mostu Królewskiego, zbudowanego w latach 1824-28. Na kamienny przyczółek natrafiono podczas wiercenia otworów pod słupy trakcyjne, na głębokości 3 metrów. Most Królewski, którego pozostałości zostały znalezione, powstał po tym, jak sierpniowa powódź w 1813 r. zniosła w tym miejscu wcześniejszy drewniany most z XII wieku.

Na początku tego roku urzędnicy przedstawili nowy harmonogram prac, według którego na początku maja zaplanowano uruchomienie połączenia tramwajowego ul. Dietla z ul. Stradom (ostatecznie tramwaje pojechały tą trasą 31 maja). Następnie od początku lipca przywrócony miał zostać ruch na całej ul. Krakowskiej wraz z oddaniem do użytku mostu Piłsudskiego. Z powodu pandemii koronawirusa znów pojawiły się komplikacje. Z powodu zamknięcia granic i ograniczeń w produkcji wiosną na plac budowy w terminie nie dotarły materiały zamówione we Włoszech - płyty porfirowe potrzebne do wyłożenia chodników i oprawy do oświetlenia. Pojawiły się też braki kadrowe - część pracowników z Ukrainy opuściła Polskę.

Podczas prac związanych z przebudową ul. Krakowskiej pod koniec maja tego roku odkryto kolejny fragment dawnego mostu. Urzędnicy liczyli jednak, że z tego powodu termin prac się nie opóźni, tramwaj na Krakowską wróci w lipcu, a cała inwestycja zostanie oddana pod koniec wakacji. Obecnie nadal wszystko zależy jednak od decyzji służb konserwatorskich.