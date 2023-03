Kraków. Kobieta zaaranżowała spotkanie z 44-latkiem, a jej partner i znajomy pobili go i okradli

Brutalny napad w Krakowie

25-letnia mieszkanka Dąbia zadzwoniła do swojego 44-letniego znajomego z prośbą o spotkanie i udzielenie jej niewielkiej pożyczki. Mężczyzna zgodził się pomóc kobiecie i tego samego dnia spotkał się z nią około godz. 20, w jednym ze sklepów na terenie Bieżanowa. Wspólnie z 25-latką jej znajomy zrobił zakupy a następnie wspólnie z nią udał się w rejon garażu 44-latka. Kiedy byli już blisko punktu docelowego, z jednego z zaułków wyłonili się dwaj mężczyźni w czarnych kominiarkach, którzy podbiegli do 44-latka zażądali od niego wydania pieniędzy i prysnęli mu gazem w twarz. Napastnicy przewrócili na ziemię swoją ofiarę, bili go, kopali i ponownie użyli wobec niego gazu. Później wyrwali mu plecak, w którym znajdowały się zakupy, portfel z dokumentami oraz gotówką i uciekli. Uciekła również 25-letnia kobieta, której pomagał 44-latek. Pobity dotarł o własnych siłach do jednego z pobliskich garaży, gdzie poprosił o pomoc znajdujące się tam osoby. Mężczyźni udzielili pomocy rannemu oraz zawiadomili o zdarzeniu służby ratunkowe. Przybyła na miejsce załoga ratownictwa medycznego opatrzyła mężczyznę i przewiozła go do jednego z krakowskich szpitali.