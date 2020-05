Kraków. Kobieta niszczyła samochody, bo parkowały na "jej" ścieżce. Wpadła w ręce policjantów

Na policję zgłaszali się właściciele uszkodzonych pojazdów. Samochody parkowane były w rejonie jednego z nowohuckich osiedli i wszyscy poszkodowani zauważali, że ktoś w trakcie postoju auta porysował lakier. Wandal działał od lutego do kwietnia br. i wyrządzał poważne szkody, bowiem niejednokrotnie „przerysowywał” cały samochód.

Policjanci zapukali do jej mieszkania i poinformowali, że jest osobą podejrzaną o uszkodzenie pięciu samochodów. Śledczy zabezpieczyli klucz, przy pomocy którego 63-latka rysowała lakier. Kobieta przyznała się do niszczenia pojazdów. Tłumaczyła, że samochody były niewłaściwie zaparkowane, tarasowały „jej” ścieżkę i utrudniały dotarcie do wiaty śmietnikowej. Dlatego też nowohucianka postanowiła sama wymierzyć kierującym stosowną jej zdaniem karę.

Teraz to 63-latka sama stanie przed wymiarem sprawiedliwości. Odpowie za uszkodzenie mienia, za co może jej grozić nawet do 5 lat więzienia.