Kraków. Kluczowe inwestycje w mieście na 2020 rok

Wiosną ZDMK planuje kontynuację prac na IV – ostatnim odcinku ul.Myślenickiej. - Jest to najbardziej zniszczony fragment, ale przystąpienie do prac drogowych jest uzależnione od zakończenia robót realizowanych obecnie przez miejskie wodociągi. Chcemy jak najszybciej wymienić starą, popękaną nawierzchnię, jak zostało to już zrobione na: I, II i III etapie inwestycji – tak by droga przez kolejne lata służyła kierowcom i poprawiała komfort podróżowania - podkreślają urzędnicy miejscy.

W ZDMK przekonują, że w bieżącym roku "pełna przejezdność w obu kierunkach pojawi się na ul.Igołomskiej".

Z mniejszych inwestycji ZDMK planuje przebudowę ulic: Królowej Jadwigi, Glinik, Wrony, Wrobela, Włodkowica, Mochnaniec oraz placów. Ponad 3 mln 400 tys. zł przypadnie na przebudowę Rynku Kleparskiego, a 4 mln na rozpoczętą już rewitalizację pl. Biskupiego.