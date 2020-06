Kraków. Klub Studio zaprasza na koncerty i występy kabaretów transmitowane „na żywo”

Pandemia sprawiła, że od końca marca nie odbywają się żadne imprezy kulturalne w zamkniętych pomieszczeniach. Pusty stoi również największy klub w Krakowie – Studio, w którym do tego czasu miały miejsce liczne występy muzyczne czy kabaretowe. Nic więc dziwnego, że zawiadująca nim fundacja Academica postanowiła dostosować się do nowej sytuacji.

Pod hasłem „#studiowsieci” pracownicy klubu będą realizowali cztery cykle tematyczne. Pierwszy z nich to występy znanych i lubianych przez studencką brać zespołów. Będą one przyjeżdżały do Studio i tam zostaną im zorganizowane występy z pełną oprawą sceniczną, ale bez publiczności. Będą więc profesjonalne światła i wizualizacje, a dźwięk będzie miał odpowiednie natężenie. Koncerty zostaną wyemitowane „na żywo” w kolejne piątki o godzinie 20 na Facebooku i YouTube’ie klubu. Cykl zainicjuje dzisiaj wieczorem występ rockowej grupy Nocny Kochanek.

- Zaproszone zespoły udzielą nam w czwartki specjalnych wywiadów z cyklu „Rozmowy z garderoby”. Chcemy w ten sposób pokazać gwiazdy polskiego popu i rocka od nieco innej strony. To będzie luźna rozmowa, bardziej przyjacielska niż dziennikarska. Nasz „wywiadowca” zapyta o to, jak artyści spędzają czas pandemii, ale też co robią, kiedy nie grają i nie śpiewają. Oprócz pytań które wymyślimy my, czekamy również na pytania od publiczności, które kilka dni przed wywiadem będzie można zgłosić na naszym Facebooku – zapowiada Małgorzata Frankowska.