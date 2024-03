Kraków. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość zaprezentował rozwiązania komunikacyjne dla miasta

Postulat "1 za 1" oznacza, że tylko w przypadku dania ludziom udogodnienia, solidnej alternatywy, będzie można wprowadzać strefy ograniczonego ruchu, czystego transportu czy uspokajać ruch. Jak mówił Michał Drewnicki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa z ramienia PiS - nie ograniczenia, a zachęta, nie utrudnianie życia, a pomoc. Alternatywa w postaci nowych przystanków kolejowych, sieci dużych parkingów P&R, stworzenia nowych linii autobusowych lub tramwajowych, budowa metra - mówił Michał Drewnicki.

-Jesteśmy za tym, by w pierwszej kolejności wybudować sieć nowych przystanków kolejowych, wybudować zespół parkingów P+R, nie tak, jak ma to miejsce teraz, na tysiąc miejsc - ale dużo więcej. Jesteśmy za tym też, by wprowadzić lepszą organizację ruchu, stworzyć nowe połączenia tramwajowe, autobusowe i metro. Wzorem Państw zachodnich, gdzie najpierw wprowadzono dla mieszkańców udogodnienia - system przesiadkowy, system kolei miejskiej, a dopiero potem wprowadzono Strefę Czystego Transportu - mówił Michał Drewnicki.