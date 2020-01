Kraków. Kłopoty z budową Unity Tower. Wykonawca zabrał głos

- Ponieważ na wysokości powyżej 45 m. budynek nie posiada żadnego sąsiedztwa o podobnej wysokości, jest tym samym bardziej wyeksponowany na działanie wiatru, które oczywiście dodatkowo wzmaga się zimą. Oznacza to, że montaż fasady przebiega wolniej i jest bardziej czasochłonny - zaznacza Magdalena Zielińska - Warszawa. - Chcemy jednak zapewnić, że prace cały czas trwają oraz, że wykonawca pracuje z pełnym zaangażowaniem aby jak najszybciej zakończyć montaż fasady. Wszystkie elementy zostały dostarczone i są cały czas systematycznie montowane - dodaje.

- Cały czas staramy się jak najszybciej ukończyć prace elewacyjne wieży Unity Tower. Obecnie trwa montaż paneli aluminiowych na najwyższych kondygnacjach oraz na elewacji północnej – prace są niestety utrudnione ze względu na porę roku i niesprzyjające warunki pogodowe. Czas montażu jest nieco dłuższy niż zakładał to pierwotny harmonogram, opracowany w momencie zawarcia kontraktu na roboty budowlane z firmą Strabag w lipcu 2017 roku - wyjaśnia Magdalena Zielińska - Warszawa z firmy GD&K Group, będącej współinwestorem przedsięwzięcia.

Do tego, by budynek był gotowy w stanie surowym zamkniętym potrzebne jest ułożenie ścian elewacji. Wciąż nie są o nie uzupełnione górne kondygnacje i częściowo dolne pietra wieżowca o wysokości 102,5 metra.

Panele aluminiowe, z których budowane są elewacje wieżowca, transportowane są do góry i układane przy pomocy żurawia budowlanego o wysokości ok. 120 metrów. Muszą więc być spełnione odpowiednie warunki pogodowe (m.in. słaby wiatr), by prace na takiej wysokości były bezpieczne dla wykonujących roboty, ale też dla otoczenia.