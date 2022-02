Kraków. Kłopoty pani od cateringu w Teatrze Starym. Prokurator chce dla niej 6 lat i 6 miesięcy więzienia za wyłudzanie kredytów

Sąd Okręgowy w Krakowie zamknął przewód sądowy i mowę końcową wygłosił prokurator Tomasz Pronobis, autor aktu oskarżenia. Skoncentrował się na trzech osobach, które, jego zdaniem, w główne mierze odpowiadają za wyłudzanie olbrzymich kredytów z banków. W tym kontekście wymienił znanego dewelopera Stanisława K., pośrednika w załatwianiu spraw finansowych Krzysztofa P. oraz twórcę całego przestępczego systemu Beatę B-L. Jej postawę określił słowem cyniczna.

Sama Beata B-L. źródeł swojego upadku upatrywała w fatalnym w skutkach związku z Teatrem Starym i twierdziła, że scena narodowa nie płaciła jej za świadczone usługi, a księgowa teatru i kolejni dyrektorzy nie chcieli z nią o tym gadać.

- Rozmawiałam choćby z dyr. Janem Klatą, że mam duże zaległości w ZUS i Urzędzie Skarbowym, a on powiedział, że to go nie obchodzi. Pytana, czemu sama nie rozwiązała umowy o współpracy, odpiera, że się tego bała i była pod presją „dyrektorów sceny i ministerstwa”.