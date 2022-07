Kraków. Kino na dachu Międzynarodowego Centrum Kultury, na ekranie natura

Kino na dachu MCK to coroczny wakacyjny cykl filmowy towarzyszący aktualnie prezentowanym w Galerii MCK wystawom. Motywem przewodnim tegorocznej edycji będzie natura - w związku z prezentowaną właśnie ekspozycją o polskim przyrodniku i fotografie „Domowroty. Włodzimierz Puchalski”.

Jako pierwszy, 28 lipca o godz. 21, zostanie wyświetlony "Świat na granicy: Nasza planeta oczami naukowców (Breaking Boundries: The Science of our Planet)", w którym David Attenborough i naukowiec Johan Rockström opowiadają o kryzysie bioróżnorodności na Ziemi i zastanawiają się, jak mu zaradzić. To historia o najważniejszym odkryciu naukowym naszych czasów – o tym, że ludzkość przez 10 tysięcy lat maksymalnie przesunęła granice zapewniające stabilność życia na Ziemi. Podczas 75 minut filmu padają też propozycje rozwiązań, które mogą pomóc w ochronie mechanizmów utrzymujących życie na naszej planecie.