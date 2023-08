Kraków. Kierowca meleksa chciał wykiwać strażników miejskich

W niedzielę, 6 sierpnia strażnicy miejscy patrolujący ulicę Podzamcze zauważyli nielegalnie zaparkowanego meleksa. Gdy podeszli bliżej, okazało się, że za szybą ma wystawioną kartkę, przypominającą identyfikator uprawniający do poruszania się w strefie ograniczonego ruchu oraz przewożenia osób na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto.

- Problem polegał na tym, że kartka nie zawierała stosownego hologramu ani informacji, na kogo dokument został wydany oraz który organ go wydał, a kierowca sam się przyznał, że chwilę wcześniej jeździł meleksem po parku kulturowym - informują krakowscy strażnicy miejscy i dodają - Później wyszło na jaw, że to nie jedyny „grzech” kierowcy, bowiem w trakcie legitymowania, okazało się, że cofnięto mu uprawnienia do prowadzenia pojazdów.