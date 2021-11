Kraków. Kard. Stanisław Dziwisz o przyjaźni i duchowej więzi Wandy Półtawskiej i Jana Pawła II [ZDJĘCIA]

Wierna współpracownica Karola Wojtyły

Wykład z życia i z szacunku do człowieka

W czasie homilii ks. prałat Andrzej Kuflikowski dzisiejszą uroczystość nazwał wykładem prof. Wandy Półtawskiej – „wykładem z życia i z szacunku do człowieka”. – Zaprosiłaś nas do bazyliki Mariackiej, by przypomnieć nam o Bożym pochodzeniu człowieka – genealogia divina – mówił proboszcz sanktuarium św. Ojca Pio w Warszawie. Przypomniał, że to właśnie w kościele Mariackim, w latach 50., po raz pierwszy Wanda Półtawska spotkała ks. Karola Wojtyłę, który „zrozumiał ją w sakramencie pokuty”.