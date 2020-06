Do wyborów prezydenckich zostało siedem dni, a kampania kończy się za pięć dni. Miasto, podobnie do lat ubiegłych, zalały plakaty wyborcze. Z banerów przemawiają do nas wypisanymi frazesami kandydujący politycy. Pojawiają się również hasła, które mogą wzbudzać kontrowersje, zwłaszcza wśród zwolenników Prawa i Sprawiedliwości. Zobaczcie w galerii, jakie plakaty wyborcze widujemy najczęściej, spacerując w centrum.