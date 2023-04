Kraków. Już od poniedziałku akcja rozdawania nasion "Dopraw miasto zielenią". To mieszanka jadalno-kwietna Małgorzata Mrowiec

Otrzymane nasiona można wysiać na swoim balkonie, a można gdzieś w mieście. Tak wyglądały łąki kwietne Krakowa w poprzednich latach Anna Kaczmarz Zobacz galerię (12 zdjęć)

"Dopraw miasto zielenią" to projekt, który ma zachęcić mieszkańców do wysiewania łąk kwietnych na balkonach, rabatach oraz w swojej okolicy. W ramach akcji, która rusza już w poniedziałek (17 kwietnia) każdy chętny krakowianin będzie mógł odebrać saszetkę ze specjalnie dopasowaną do miejskich warunków mieszanką nasion.