Kraków. Już jest! Drugi tramwaj Lajkonik II trafi do zajezdni w Nowej Hucie Klaudia Warzecha

MPK SA w Krakowie

Do Krakowa dostarczono drugi nowy tramwaj Lajkonik II. Wagon wyjechał z fabryki Stadlera i został już rozładowany. Teraz czeka go przygotowanie do wjazdu na linię. Tym razem Lajkonik II trafi do zajezdni w Nowej Hucie.