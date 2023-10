Kraków. Jom Riszon – niedziela w Starej Synagodze

„Podczas tegorocznego święta zaglądniemy do zwykłych mieszkańców żydowskiej dzielnicy. Zostawimy na boku synagogę, rabinów, kapłanów, lewitów, Torę i święty język hebrajski i zajrzymy do tych zaułków »żydowskiego miasta«, w których na co dzień rozbrzmiewa język jidysz, a zwyczajna bieda nieraz sprowadza zdesperowanych ludzi na drogę przestępstwa” – zapraszali organizatorzy.

Można było posłuchać wykładów: "Siksa, szajgec i bachor czyli wielkie mecyje. Jidyszyzmy i hebraizmy w języku polskim". "Na melinie ferajna bawi się. Przestępczość wśród Żydów w Krakowie w latach 1918-1939. Wpływ języków żydowskich na żargon przestępczy "