Kraków. Jesteś osobą niewidomą i masz psa przewodnika? Z tych korporacji taksówkarskich możesz skorzystać bez problemu

W pierwszej kolejności dzwonimy do iCar Taxi. W odpowiedzi na pytanie o to, jak wyglądałaby realizacja kursu osoby niewidomej z psem przewodnikiem słyszymy, że "przy złożeniu zamówienia trzeba zaznaczyć, że jedzie pies, bo nie każdy kierowca wozi zwierzęta bo np. jego rodzina jest uczulona albo on sam". Opłaty dodatkowej za psa brak.

Podobną argumentację odnośnie tego, że tylko wybrani kierowcy przewożą psy, słyszymy w Radio Taxi 919 Kraków.

- Realizujemy takie kursy, ale też nie każdy kierowca przewozi psy, bo niektórzy mają np. alergię - słyszymy od dyspozytorki.

W Radio Taxi Dwójki już na wstępie słyszymy od dyspozytorki, że "nie każdy kierowca przewozi zwierzątka".

- W systemie zaznaczane jest, że jest pies i na bieżąco jest wysłana informacja do kierowców, ten który może ten odpowiada i wtedy dajemy informację zwrotną do klienta - słyszymy. Czas oczekiwania na taksówkę wynosi do 15 minut, brak jest opłaty dodatkowej za psa.