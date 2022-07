Kraków jest najbardziej zróżnicowanym kulturowo miastem w Polsce

Ostatnie badanie na temat najbardziej zróżnicowanych kulturowo miast w Polsce wyłoniło zwycięzców. Miejsce pierwsze zajął Kraków. Badanie przeprowadziło Preply, e-platforma do nauki języków obcych.

Stolica Małopolski to najlepsze miejsce w Polsce do komunikowania się w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim i holenderskim ze względu na najliczniejsze społeczności (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) władające tam językami. Jednak nie tylko tym grupom narodowościowym Kraków zawdzięcza swój świetny wynik. Miasto jest także chętnie zamieszkiwane przez Włochów, Portugalczyków oraz Hindusów, co czyni go drugim miejscem w kraju do ćwiczenia języka włoskiego, portugalskiego czy hindi - czytamy w raporcie.