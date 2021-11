Kraków. Jesienne krajobrazy oczami użytkowników Instagrama [GALERIA] Alicja Kozioł

Kraków nabrał coraz więcej jesiennych barw. Aura, jaką niesie ze sobą ta wyjątkowa pora roku sprawia, że miasto wygląda jeszcze piękniej niż zazwyczaj. Typowa złota polska jesień aż zachęca do wybrania się na spacer i dostrzeżenia w jaki sposób zmienia się to co dookoła nas. Wielu użytkowników Instagrama uwieczniło te zmiany na swoich profilach. Zapraszamy do obejrzenia ich w galerii!