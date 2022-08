Kraków. Jesienią autorska galeria Jerzego Dudy-Gracza w nowej odsłonie Anna Piątkowska

Tylko do końca sierpnia można będzie zobaczyć w obecnym kształcie wystawę prac Jerzego Dudy-Gracza w galerii autorskiej artysty w Nowohuckim Centrum Kultury. W połowie listopada w NCK zaprezentowana zostanie nowa ekspozycja, na którą trafi blisko 180 prac malarza, wcześniej nieprezentowanych w NCK. - Jest to przekrój jego zachwytów, refleksji dotyczących ludzi i przyrody. Z pięknymi, romantycznymi pejzażami, z tym wszystkim, co, jak mówił Jerzy Duda-Gracz, „chory na Polskę” uwielbiał – zdradza kuratorka Joanna Gościej-Lewińska. Na czas zmiany ekspozycji, od 1 września do połowy listopada, galeria będzie zamknięta dla zwiedzających.