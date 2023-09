Kraków. Jesień za pasem, a w Parku Dębnickim iście wiosenny klimat. To ostatnie chwile na spacer wśród kwiatów Klaudia Warzecha

Jesień zbliża się wielkimi krokami. Mgliste, chłodne poranki, spadające pożółkłe liście z drzew i coraz krótsze dni dają się we znaki. To wszystko nie stoi jednak na przeszkodzie, aby w Krakowie poczuć jeszcze wiosenno-letni klimat. W Parku Dębnickim czas jakby się zatrzymał, a kwiaty w pełni rozkwitu zachwycają swoimi kolorami. To ostatnia szansa, aby poczuć wiosnę, dlatego nie pozostaje nic innego jak wybrać się tam na spacer. Zobaczcie sami!